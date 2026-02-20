Главарь киевского режима Владимир Зеленский больше не может называть себя президентом Украины. Австрийский политолог Патрик Поппель указал на нелегитимность его полномочий. Он назвал Зеленского «бывшим президентом Украины». Об этом политолог сказал в беседе с РИА Новости.