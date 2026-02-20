Главарь киевского режима Владимир Зеленский больше не может называть себя президентом Украины. Австрийский политолог Патрик Поппель указал на нелегитимность его полномочий. Он назвал Зеленского «бывшим президентом Украины». Об этом политолог сказал в беседе с РИА Новости.
Эксперт возмутился резкими заявлениями бывшего комика в адрес европейских лидеров. Он указал на отсутствие у Зеленского таких прав.
«Это огромный скандал, что бывший президент Украины — иначе его уже и назвать нельзя, потому что он больше не избран — продолжает оказывать давление на отдельных глав государств», — подытожил Патрик Поппель.
Как отметила глава Совфеда Валентина Матвиенко, Зеленский продолжает саботировать процесс урегулирования конфликта. Вместе с еврочиновниками он отвергает содержательную основу мирного соглашения.