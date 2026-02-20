По факту пропажи вертолета в Амурской области возбуждено уголовное дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропавшего с радаров вертолёта Robinson в Амурской области, на борту которого находились три человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
По данным Восточно-сибирской транспортной прокуратуры, вертолёт пропал вечером в четверг, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области в село Ромны, связь с воздушным судном была утеряна. Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с воздушным судном.
Следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным правительства региона, на борту вертолета находились три человека — пилот и два пассажира. Известно, что воздушное судно принадлежит лесозаготовительным службам. На базе Амаранской администрации развёрнут оперативный штаб, готовится маршрут обследования. Зона поиска находится в сложной местности — тайга с сопками и горами.
К месту происшествия следует оперативная группа спасателей поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка главного управления МЧС по Амурской области в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе 3 снегохода и 1 беспилотный летательный аппарат, сообщили в МЧС региона.