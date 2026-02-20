По факту пропажи вертолета в Амурской области возбуждено уголовное дело

По предварительным данным правительства региона, на борту вертолета находились три человека — пилот и два пассажира. Известно, что воздушное судно принадлежит лесозаготовительным службам. На базе Амаранской администрации развёрнут оперативный штаб, готовится маршрут обследования. Зона поиска находится в сложной местности — тайга с сопками и горами.