«Все были в шоке»: на Западе рассказали, что задумал Зеленский

«Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча (Зеленского. — Прим. ред.) с ближайшими советниками в прошлый четверг (12 февраля. — Прим. ред.) Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шоке», — сказал Панчевский.