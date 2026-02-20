Ричмонд
Дело возбуждено после пропажи вертолёта в Амурской области

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолёта в 130 км от села Амаранка в Амурской области.

Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, которое повлекло смерть двух и более лиц.

Ранее в МЧС России по Амурской области сообщили, что вертолёт пропал в Ромненском муниципальном округе Амурской области в 130 км от села Амаранка в пути следования.

На борту пропавшего в Амурской области вертолёта, предварительно, находятся три человека: пилот и двое пассажиров.