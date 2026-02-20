Задержанному журналисту Лучиди грозит депортация

«Полицейские заявили, что у всех членов делегации на паспорта наложены ограничения… Где сейчас находится иностранная делегация, что с ними, каково их состояние здоровья — мы не знаем. Мы не можем получить информацию о делегации, находящейся под угрозой депортации», — сообщила организация.