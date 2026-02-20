Ричмонд
В Братске планируют упразднить управления по административным районам

В Братске планируют присоединить управления по административным районам к городской администрации. Их деятельность как отдельных юридических лиц в этом случае будет прекращена. Соответствующий проект решения рассмотрят депутаты городской Думы. Документ размещен на сайте представительного органа власти, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Из проекта решения следует, что в случае его принятия в администрации Братска пройдет реорганизация — к ней присоединят управления по Центральному, Падунскому и Правобережному районам. Мэрия станет правопреемником управлений со дня, когда в единый государственный реестр юридических лиц будет внесена запись о прекращении их деятельности. В документе также указывается, что решения Думы, регламентирующие работу управлений, будут признаны утратившими силу.

Причины реорганизации в документе не указываются.

Предварительно проект решения рассмотрят в Думе Братска на депутатских слушаниях 24 февраля, окончательное решение должны принять на заседании, которое намечено на 27 февраля.

Ранее власти Братска заявляли о планах по оптимизации структуры и численности администрации города в целях более эффективного расходования бюджетных средств.