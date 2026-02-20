В Братске планируют упразднить управления по административным районам

Из проекта решения следует, что в случае его принятия в администрации Братска пройдет реорганизация — к ней присоединят управления по Центральному, Падунскому и Правобережному районам. Мэрия станет правопреемником управлений со дня, когда в единый государственный реестр юридических лиц будет внесена запись о прекращении их деятельности. В документе также указывается, что решения Думы, регламентирующие работу управлений, будут признаны утратившими силу.