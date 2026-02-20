Ричмонд
СМИ: умер актер из сериала «Эйфория» Эрик Дэйн

TMZ: звезда сериала «Эйфория» актер Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам «Анатомия страсти» и «Эйфория», скончался в возрасте 53 лет, сообщает портал TMZ.

Как сообщается, актер умер в четверг в одной из больниц Лос-Анджелеса в окружении родных и друзей.

В апреле Дэйн объявил, что ему был поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз», известный как болезнь Лу Герига.

Несмотря на болезнь актер продолжал работу и снимался в третьем и заключительном сезоне сериала «Эйфория», где он исполнял одну из ведущих ролей — отца школьника, скрывающего от семьи двойную жизнь. Дэйн также снимался в таких фильмах, как «Люди Икс: Последняя битва», «От рассвета до заката» и «Выжившая» (2023).