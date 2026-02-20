Ричмонд
Саймс описал итоги переговоров в Женеве анекдотом про Сталина

Дмитрий Саймс в интервью aif.ru: после Женевы Россия, США и Украина приблизились к миру. Но разногласия жесткие — эксперт сравнил их с анекдотом про Сталина и Троцкого.

Источник: Аргументы и факты

После переговоров в Женеве между Россией, США и Украиной, страны значительно приблизились к урегулированию военного конфликта, сказал в интервью aif.ru, телеведущий, профессор МГИМО Дмитрий Саймс.

Для того, чтобы объяснить жестокость противостояния в переговорном процессе, эксперт привел в пример анекдот про Сталина и Троцкого.

«Как говорят в российском руководстве и в администрации Трампа, после Женевы мы значительно приблизились к завершению конфликта. Заметно сузился круг вопросов, по которым есть разногласия. Но сейчас всё как в известном советском анекдоте о том, как товарища Сталина спросили: “Какие у вас разногласия с Троцким?”. Сталин сказал: “Только по одному вопросу — сельскохозяйственному: кто кого в землю закопает”, — сказал Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.

По словам специалиста, сейчас обсуждаются основные итоги «исторической борьбы на Украине». Решается два главных вопроса: кто получит контроль над существенной частью Донбасса и сумеют ли украинцы, их покровители, получить желанные гарантии безопасности для Украины.

В Женеве 17−18 февраля прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, он назвал встречи тяжелыми, но деловыми.

Полное интервью с Дмитрием Саймсом выйдет на aif.ru в ближайшее время.

