Саймс описал итоги переговоров в Женеве анекдотом про Сталина

«Как говорят в российском руководстве и в администрации Трампа, после Женевы мы значительно приблизились к завершению конфликта. Заметно сузился круг вопросов, по которым есть разногласия. Но сейчас всё как в известном советском анекдоте о том, как товарища Сталина спросили: “Какие у вас разногласия с Троцким?”. Сталин сказал: “Только по одному вопросу — сельскохозяйственному: кто кого в землю закопает”, — сказал Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.