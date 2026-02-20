Ричмонд
Вакаров заявил о возможности военного столкновения Залужного и Зеленского

Залужный раскрыл подробности о конфликте с Зеленским. Политолог Вакаров допустил, что экс-главком ВСУ может в паре с кем-то организовать военное противостояние главе киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, раскрывший подробности конфликта с Владимиром Зеленским в интервью Associated Press, может объединиться с кем-либо из его противников и устроить политическое или даже военное противостояние. Об этом aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.

«Сам по себе Залужный пустой как бубен. У него нет политической силы, нет средств, нет ничего кроме имиджа, который ему раскручивают британцы. С моей точки зрения, Залужный как политик является нулем», — сказал Вакаров.

При этом политолог допускает, что некие политические силы могут использовать Залужного как фронтмена.

«Например, “Европейская солидарность”, связанная с Петром Порошенко*. То есть Порошенко имеет финансы, организацию, и в союзе с Залужным может выступить против Зеленского. Это может быть политическое или даже военное противостояние, потому что у Порошенко есть подразделения, которые он кормит. В связке с Порошенко или кем-то другим Залужный может выступить против Зеленского, но самостоятельно — нет», — убежден Вакаров.

Ранее Залужный рассказал о конфликте с Зеленским, начавшимся в 2022 году. По его словам, в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в его офис, а он в ответ пригрозил оказать вооруженное сопротивление.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше