Вакаров заявил о возможности военного столкновения Залужного и Зеленского

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, раскрывший подробности конфликта с Владимиром Зеленским в интервью Associated Press, может объединиться с кем-либо из его противников и устроить политическое или даже военное противостояние. Об этом aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.
«Сам по себе Залужный пустой как бубен. У него нет политической силы, нет средств, нет ничего кроме имиджа, который ему раскручивают британцы. С моей точки зрения, Залужный как политик является нулем», — сказал Вакаров.
При этом политолог допускает, что некие политические силы могут использовать Залужного как фронтмена.
«Например, “Европейская солидарность”, связанная с Петром Порошенко*. То есть Порошенко имеет финансы, организацию, и в союзе с Залужным может выступить против Зеленского. Это может быть политическое или даже военное противостояние, потому что у Порошенко есть подразделения, которые он кормит. В связке с Порошенко или кем-то другим Залужный может выступить против Зеленского, но самостоятельно — нет», — убежден Вакаров.
Ранее Залужный рассказал о конфликте с Зеленским, начавшимся в 2022 году. По его словам, в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в его офис, а он в ответ пригрозил оказать вооруженное сопротивление.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.