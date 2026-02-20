Партийный съезд в Штутгарте стал жестким испытанием для Мерца

Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступил на партийном съезде в Штутгарте в условиях внутрипартийного напряжения. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Мерц заявил, что знает о недовольстве части граждан и однопартийцев его работой. По его словам, для демократического общества подобная критика естественна, однако партия продолжит следовать выбранному курсу. Он отметил, что достигнуты определенные результаты, но впереди остается значительный объем задач.
20−21 февраля Мерц намерен вновь баллотироваться на пост председателя ХДС. Формально соперников у него нет. Вместе с тем наблюдатели указывают: если уровень поддержки снизится, это будет воспринято как сигнал недовольства внутри партии.
В числе обсуждаемых инициатив — ограничения на использование мобильных телефонов в школах и введение возрастных рамок для доступа к социальным сетям. Эти предложения уже вызвали споры как среди членов ХДС, так и в обществе.
Ожидается участие бывшего канцлера Ангелы Меркель. Ее присутствие придает съезду дополнительный политический вес.
Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн в интервью журналу Stern заявил, что Мерц способен долго оставаться в политике, напомнив о долголетии его родителей.
Результаты голосования на съезде будут важны не только для внутрипартийного баланса, но и для предстоящих региональных выборов, в том числе в земле Баден-Вюртемберг.
