Саймс назвал два главных нерешенных вопроса переговоров РФ, США и Украины

«Зеленский высказывается всё время. Причем позволяет себе комментировать не только действия России, но и действия США и лично американского президента, от которого он полностью зависит. Злобная болтовня Зеленского лишь показывает, что его фокус не на переговорном решении, а на том, чтобы создавать кампанию давления. Однако, из-за этого мы имеем неплохое представление о том, по каким вопросам ведутся разговоры», — отметил Дмитрий Саймс.