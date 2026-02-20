Ричмонд
Саймс назвал два главных нерешенных вопроса переговоров РФ, США и Украины

Дмитрий Саймс назвал aif.ru два главных нерешенных вопроса переговоров в Женеве: будущее Донбасса и гарантии безопасности для Украины. Профессор МГИМО объяснил, почему «злобная болтовня» Зеленского помогает узнать детали диалога РФ и США.

Источник: Аргументы и факты

После трехсторонних переговоров в Женеве между Россией, США и Украиной, остаются нерешенными несколько важнейших вопросов, которые касаются Донбасса и гарантий для Украины. Об этом рассказал в интервью aif.ru профессор МГИМО Дмитрий Саймс.

«Обсуждаются основные итоги этой исторической борьбы на Украине. Во-первых, к кому перейдет контроль над существенной частью Донбасса. И во-вторых, сумеют ли украинцы и их покровители, получить желанные гарантии безопасности для Украины», — отметил Дмитрий Саймс.

При этом, эксперт отметил, что после встречи в Швейцарии круг вопросов, по которым есть разногласия, заметно сузился. Дмитрий Саймс назвал хорошим признаком тот факт, что Россия и США практически не комментируют итоги переговоров, обходясь общими заявлениями. Итоги открыто обсуждает лишь украинская сторона.

«Зеленский высказывается всё время. Причем позволяет себе комментировать не только действия России, но и действия США и лично американского президента, от которого он полностью зависит. Злобная болтовня Зеленского лишь показывает, что его фокус не на переговорном решении, а на том, чтобы создавать кампанию давления. Однако, из-за этого мы имеем неплохое представление о том, по каким вопросам ведутся разговоры», — отметил Дмитрий Саймс.

В Женеве 17−18 февраля состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США. Российскую команду представлял помощник президента Владимир Мединский. Он охарактеризовал встречи как сложные, но конструктивные.

Полное интервью с Дмитрием Саймсом выйдет на aif.ru в ближайшее время.

