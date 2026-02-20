В Львовской области начнут эксгумацию жертв трагедии 1944 года

Министерство культуры Украины разрешило польской стороне провести раскопки на месте бывшего села Гута Пеняцка во Львовской области. Речь идет о трагедии 1944 года, когда там были убиты мирные жители, сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
По данным организации, поисковые работы проведет совместная украинско-польская экспедиция. Разрешение выдано по обращению Польши от 16 февраля 2026 года. Основанием стали договоренности рабочей группы по вопросам исторической памяти, согласованные в Варшаве в декабре 2025 года.
В официальном сообщении украинского министерства говорится, что специалисты будут искать и определять места захоронений жителей села, погибших во время Второй мировой войны. Кто именно уничтожил село, в документе не уточняется.
По информации СПЖ, 28 февраля 1944 года четвертый полицейский полк дивизии СС «Галичина» вместе с отрядами ОУН-УПА (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России) окружил и сжег Гуту Пеняцку. Погибли более тысячи человек — польские крестьяне, женщины, дети, а также укрывавшиеся в селе евреи. Около 500 человек были сожжены в костеле и домах. После расправы в живых осталось не более 50 жителей. Село после войны восстановлено не было.
Если будут найдены останки, их планируют эксгумировать и перезахоронить.
Мемориал, открытый на месте трагедии в 2005 году при участии Польши и Украины, несколько раз подвергался нападениям вандалов. В январе 2017 года памятные плиты разрисовали националистической символикой и эсэсовскими знаками, затем мемориал взорвали.
Тема Волынской резни остается одной из самых сложных в отношениях двух стран. В 2016 году нижняя палата парламента Польши объявила 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943—1945 годах. По польской версии, массовые убийства в 1939—1945 годах совершались сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и других регионов.
За последние годы Польша получила разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни только в двух местах на территории Украины.
