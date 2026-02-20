Ричмонд
В Львовской области начнут эксгумацию жертв трагедии 1944 года

Министерство культуры Украины разрешило польской стороне провести раскопки на месте бывшего села Гута Пеняцкая во Львовской области.

Министерство культуры Украины разрешило польской стороне провести раскопки на месте бывшего села Гута Пеняцка во Львовской области. Речь идет о трагедии 1944 года, когда там были убиты мирные жители, сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ).

По данным организации, поисковые работы проведет совместная украинско-польская экспедиция. Разрешение выдано по обращению Польши от 16 февраля 2026 года. Основанием стали договоренности рабочей группы по вопросам исторической памяти, согласованные в Варшаве в декабре 2025 года.

В официальном сообщении украинского министерства говорится, что специалисты будут искать и определять места захоронений жителей села, погибших во время Второй мировой войны. Кто именно уничтожил село, в документе не уточняется.

По информации СПЖ, 28 февраля 1944 года четвертый полицейский полк дивизии СС «Галичина» вместе с отрядами ОУН-УПА (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России) окружил и сжег Гуту Пеняцку. Погибли более тысячи человек — польские крестьяне, женщины, дети, а также укрывавшиеся в селе евреи. Около 500 человек были сожжены в костеле и домах. После расправы в живых осталось не более 50 жителей. Село после войны восстановлено не было.

Если будут найдены останки, их планируют эксгумировать и перезахоронить.

Мемориал, открытый на месте трагедии в 2005 году при участии Польши и Украины, несколько раз подвергался нападениям вандалов. В январе 2017 года памятные плиты разрисовали националистической символикой и эсэсовскими знаками, затем мемориал взорвали.

Тема Волынской резни остается одной из самых сложных в отношениях двух стран. В 2016 году нижняя палата парламента Польши объявила 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943—1945 годах. По польской версии, массовые убийства в 1939—1945 годах совершались сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и других регионов.

За последние годы Польша получила разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни только в двух местах на территории Украины.

