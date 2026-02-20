В Львовской области начнут эксгумацию жертв трагедии 1944 года

По информации СПЖ, 28 февраля 1944 года четвертый полицейский полк дивизии СС «Галичина» вместе с отрядами ОУН-УПА (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России) окружил и сжег Гуту Пеняцку. Погибли более тысячи человек — польские крестьяне, женщины, дети, а также укрывавшиеся в селе евреи. Около 500 человек были сожжены в костеле и домах. После расправы в живых осталось не более 50 жителей. Село после войны восстановлено не было.