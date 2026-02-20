Неопознанный лайнер из США пересёк границу России

Номер борта и его принадлежность не отображаются на сервисе FlightRadar. Воздушное судно вылетело несколько часов назад с авиабазы ВВС США Эндрюс. Оно пролетело над Гренландией, Норвегией и Финляндией. Затем самолёт пересёк границу и оказался над Мурманской областью.
Информации о пассажирах и экипаже на борту пока нет.
Ранее спецсамолёт радиологического контроля ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix передал аварийный сигнал 7700 после полёта над Норвегией. Воздушное судно стартовало с британской авиабазы Милденхолл. Оно пролетело над Северным морем и провело около полутора часов в воздушном пространстве Норвегии. После этого экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации.
