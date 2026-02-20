Неопознанный лайнер из США пересёк границу России

Номер борта и его принадлежность не отображаются на сервисе FlightRadar. Воздушное судно вылетело несколько часов назад с авиабазы ВВС США Эндрюс. Оно пролетело над Гренландией, Норвегией и Финляндией. Затем самолёт пересёк границу и оказался над Мурманской областью.