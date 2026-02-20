Дмитрий Медведев показал в Екатеринбурге результат

По словам Дмитрия Медведева, за время действия народной программы партии государство направило в развитие промышленности более 300 млрд руб. через Фонд развития промышленности и свыше 100 млрд руб. на реализацию программы «Профессионалитет», в результате чего «получился качественный рывок». «Мы стартовали с весьма небольших объемов, но достигли очень хороших результатов и быстро перешли к серийному производству, создали образцы вооружения, многих из которых нет ни у одной армии. Самое важное, что наши враги это осознали», — сказал он.