Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Москва и Киев остаются далеки от решения территориального вопроса в контексте урегулирования конфликта.
В интервью Sky tg24 она назвала «необоснованными» требования России о выводе украинских войск с освобождённых российскими силами территорий. При этом Мелони упомянула некий мирный план, в котором, по её словам, многие вопросы уже решены на бумаге, однако не уточнила, о каком именно документе идёт речь.
«Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии», — заявила Мелони.
Напомним, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности поручил разработать план военных действий на следующие три года, заявил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский в подкасте, ссылаясь на источники в Киеве.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский, по информации британской газеты The Telegraph, испугался жёсткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского..
