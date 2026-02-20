Ричмонд
Мелони рассказала о нерешенных вопросах в урегулировании конфликта на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Москва и Киев остаются далеки от решения территориального вопроса в контексте урегулирования конфликта.

В интервью Sky tg24 она назвала «необоснованными» требования России о выводе украинских войск с освобождённых российскими силами территорий. При этом Мелони упомянула некий мирный план, в котором, по её словам, многие вопросы уже решены на бумаге, однако не уточнила, о каком именно документе идёт речь.

«Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии», — заявила Мелони.

Напомним, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности поручил разработать план военных действий на следующие три года, заявил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский в подкасте, ссылаясь на источники в Киеве.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский, по информации британской газеты The Telegraph, испугался жёсткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского..

