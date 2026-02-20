«Реалистично настроенные специалисты информируют президента США, что отсутствие договора по Украине может привести к эскалации и к применению Россией совсем других методов борьбы. Об этом 19 февраля говорил Лавров. Страны Европы ведут необъявленную войну против России. Если бы дело дошло до открытого военного конфликта, то Россия бы эту войну вела совершенно по-другому — не так, как сейчас ведется специальная военная операция», — сказал в интервью aif.ru Дмитрий Саймс.