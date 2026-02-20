Саймс: если Европа спровоцирует войну с РФ, бои будут масштабнее, чем в СВО

Выход США из переговорного процесса по Украине может спровоцировать большую эскалацию в Европе. Это является одной из причин, по которой глава Белого дома Дональд Трамп, старается урегулировать конфликт, отметил в интервью aif.ru профессор МГИМО Дмитрий Саймс.
«Реалистично настроенные специалисты информируют президента США, что отсутствие договора по Украине может привести к эскалации и к применению Россией совсем других методов борьбы. Об этом 19 февраля говорил Лавров. Страны Европы ведут необъявленную войну против России. Если бы дело дошло до открытого военного конфликта, то Россия бы эту войну вела совершенно по-другому — не так, как сейчас ведется специальная военная операция», — сказал в интервью aif.ru Дмитрий Саймс.
Профессор подчеркнул, что российские власти относятся к этой теме чрезвычайно серьезно.
"На этот счет имеются соответствующие планы. Конечно, такие решения принимает только президент. Мое личное мнение, что такое решение не будет принято без крайней необходимости. Но европейцы ведут себя таким образом, что эта крайняя необходимость вполне может наступить.
Советники Трампа понимают, что все может пойти по весьма тревожному пути, в том числе тревожному для самих Соединенных Штатов. Так что лично я абсолютно не сомневаюсь в искренности Трампа, когда он говорит, что он хочет найти переговорное решение", — сказал эксперт.
17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. От российской стороны в них участвовал помощник президента Владимир Мединский. Он отметил, что встречи были непростыми, но всё же продуктивными.
Интервью с Дмитрием Саймсом будет опубликовано на aif.ru в ближайшее время.