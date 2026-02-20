Ричмонд
Депутаты думы Братска раскритиковали инвестпрограмму ООО «БЭК»

18 февраля состоялось первое заседание депутатской рабочей группы по рассмотрению инвестиционных программ предприятий, предоставляющих коммунальные услуги на территории города Братска. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Напомним, в ходе думского заседания в ноябре 2025 года депутаты думы Братска приняли предельный индекс повышения тарифов на коммунальные услуги в размере 16,6%. Такого повышения требовали инвестиционные программы ресурсоснабжающих компаний. Соответственно, для понимания механизмов программ была создана рабочая группа депутатов. Программу «Байкальской энергетической компании» представил директор ТЭЦ-6 Сергей Коноплёв. Он рассказал, что в 2025 году удалось реализовать программу с небольшим перевыполнением.

Вызывало много вопросов то, что мы делаем по инвестиционной программе электрофильтры, систему пожаротушения. Но хочу обратить внимание: мы не должны говорить только о теплосетях, мы говорим вообще о всех составляющих этого процесса. Поэтому в программу включены и мероприятия по программе «Чистый воздух», поскольку в случае неисполнения этой программы надзорным органом даны очень широкие права. В частности, может просто наступить запрет на эксплуатацию оборудования, — сообщил Сергей Коноплёв.

Также директор ТЭЦ-6 рассказал, что в 2026 году планируется ремонт сетей по улице Карла Маркса от улицы Южной и до бульвара Космонавтов на 90 миллионов рублей. В Энергетике пройдёт замена участка магистральной сети на 59 миллионов рублей. По улице Городской за 1 миллион рублей заменят систему автоматического контроля. Планируются также проектно-изыскательские работы для ремонта сетей в Энергетике и по улице. Комсомольской в Центральном районе.

На заседании, на котором мы поддержали повышение предельного индекса тарифов, вы показывали страшные картины прорывов трубопроводов, — сказал депутат Максим Игнатов, — приводили оценку, что более 70% сетей у нас изношено. Но вот по 2025 году 66 миллионов 910 тысяч рублей ушло на замену трубопроводов из миллиарда рублей. И у нас получается, что плановые 2,5 миллиарда на 2026−2028 год, из которых 2 миллиарда будут потрачены на программу «Чистый воздух».

Электрофильтры — да, очень дороги, по миллиарду каждый, но в 2030 году экологическая программа кончится, а дальше на 80% будет касаться теплоисточника и теплосетей. Просто так совпало по времени, что у нас есть и проблема электрофильтров, и проблема сетей, — сказал Сергей Коноплёв.

По факту мы видим, что 80% инвестпрограммы — это программа «Чистый воздух». — Я хотел бы видеть в этой программе хотя бы 40−50% реальных изменений с магистралями, — сказал Максим Игнатов. — Раньше говорили: денег нет — мы ничего не можем, сейчас деньги есть, но есть и другие проблемы, на которые мы их тратим.

Если есть возможность в инвестпрограмме на 2027−2028 году увеличить количество ремонта трубопроводов, мы просим вас сделать это, — сказал председатель рабочей группы Артём Семенков. — Я не уверен в таком случае, что мы будем голосовать ещё раз за такую программу.