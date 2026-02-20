Депутаты думы Братска раскритиковали инвестпрограмму ООО «БЭК»

Напомним, в ходе думского заседания в ноябре 2025 года депутаты думы Братска приняли предельный индекс повышения тарифов на коммунальные услуги в размере 16,6%. Такого повышения требовали инвестиционные программы ресурсоснабжающих компаний. Соответственно, для понимания механизмов программ была создана рабочая группа депутатов. Программу «Байкальской энергетической компании» представил директор ТЭЦ-6 Сергей Коноплёв. Он рассказал, что в 2025 году удалось реализовать программу с небольшим перевыполнением.
Вызывало много вопросов то, что мы делаем по инвестиционной программе электрофильтры, систему пожаротушения. Но хочу обратить внимание: мы не должны говорить только о теплосетях, мы говорим вообще о всех составляющих этого процесса. Поэтому в программу включены и мероприятия по программе «Чистый воздух», поскольку в случае неисполнения этой программы надзорным органом даны очень широкие права. В частности, может просто наступить запрет на эксплуатацию оборудования, — сообщил Сергей Коноплёв.
Также директор ТЭЦ-6 рассказал, что в 2026 году планируется ремонт сетей по улице Карла Маркса от улицы Южной и до бульвара Космонавтов на 90 миллионов рублей. В Энергетике пройдёт замена участка магистральной сети на 59 миллионов рублей. По улице Городской за 1 миллион рублей заменят систему автоматического контроля. Планируются также проектно-изыскательские работы для ремонта сетей в Энергетике и по улице. Комсомольской в Центральном районе.
На заседании, на котором мы поддержали повышение предельного индекса тарифов, вы показывали страшные картины прорывов трубопроводов, — сказал депутат Максим Игнатов, — приводили оценку, что более 70% сетей у нас изношено. Но вот по 2025 году 66 миллионов 910 тысяч рублей ушло на замену трубопроводов из миллиарда рублей. И у нас получается, что плановые 2,5 миллиарда на 2026−2028 год, из которых 2 миллиарда будут потрачены на программу «Чистый воздух».
Электрофильтры — да, очень дороги, по миллиарду каждый, но в 2030 году экологическая программа кончится, а дальше на 80% будет касаться теплоисточника и теплосетей. Просто так совпало по времени, что у нас есть и проблема электрофильтров, и проблема сетей, — сказал Сергей Коноплёв.
По факту мы видим, что 80% инвестпрограммы — это программа «Чистый воздух». — Я хотел бы видеть в этой программе хотя бы 40−50% реальных изменений с магистралями, — сказал Максим Игнатов. — Раньше говорили: денег нет — мы ничего не можем, сейчас деньги есть, но есть и другие проблемы, на которые мы их тратим.
Если есть возможность в инвестпрограмме на 2027−2028 году увеличить количество ремонта трубопроводов, мы просим вас сделать это, — сказал председатель рабочей группы Артём Семенков. — Я не уверен в таком случае, что мы будем голосовать ещё раз за такую программу.