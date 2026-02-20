Депутаты думы Братска раскритиковали инвестпрограмму ООО «БЭК»

На заседании, на котором мы поддержали повышение предельного индекса тарифов, вы показывали страшные картины прорывов трубопроводов, — сказал депутат Максим Игнатов, — приводили оценку, что более 70% сетей у нас изношено. Но вот по 2025 году 66 миллионов 910 тысяч рублей ушло на замену трубопроводов из миллиарда рублей. И у нас получается, что плановые 2,5 миллиарда на 2026−2028 год, из которых 2 миллиарда будут потрачены на программу «Чистый воздух».