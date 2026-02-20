Ричмонд
Работавшего в Донбассе военкора Лучиди задержали в Стамбуле: его хотят депортировать в Италию

Работавшего в Донбассе журналиста Лучиди задержали после встречи с юристами.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле арестовали военкора из Италии Андреа Лучиди. Он работал в Донбассе. Всех членов иностранной делегации задержали в Турции после встречи с юристами. Так заявили в пресс-службе Halkin Hukuk Burosu.

Утверждается, что делегации угрожают депортацией. Как сообщили в организации, Андреа Лучиди ранее посетил офис Halkin Hukuk Burosu для получения сведений об одном из видов тюрем в Стамбуле. Затем его задержала политическая полиция.

«У всех членов делегации на паспорта наложены ограничения… Где сейчас находится иностранная делегация, что с ними, каково их состояние здоровья — мы не знаем», — говорится в материале HHB.

Один из репортажей итальянского военкора посвящен раскрытию ситуации с отказом Киева принимать тела украинских военных. По его словам, иностранцы не были об этом осведомлены.