В Госдуме прокомментировали требования Каи Каллас к России

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик резко раскритиковал «список требований» к России, распространённый главой евродипломатии Каей Каллас среди стран ЕС.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик резко раскритиковал «список требований» к России, распространённый главой евродипломатии Каей Каллас среди стран ЕС. В беседе с РИА Новости он назвал этот документ «воем на луну» от злости и политического бессилия.

Каллас, по данным СМИ, предлагает потребовать от Москвы сокращения численности войск, их вывода из соседних государств и отказа от признания новых регионов и Крыма.

Белик заявил, что глава дипломатии ЕС живёт вне реальности и не понимает, что Евросоюз уже выпал из переговорного процесса. Он сравнил её действия с «письмами на деревню дедушке», которые никто всерьёз не воспринимает.

«Глава евродипломатии живет вне политики планеты Земля, демонстрируя не просто невежество, а полное отсутствие понимания происходящего в мире, “воя на луну” от злости и политического бессилия», — заявил депутат.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал резко негативную оценку деятельности главы евродипломатии Каи Каллас, чей недавний «список требований» к Москве он назвал свидетельством упадка внешнеполитической службы Евросоюза.

Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек.

