Путин и Лукашенко сверили подготовку к встрече в Москве

Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Президенты обсудили подготовку к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое пройдет на следующей неделе в Москве. Об этом сообщили в Кремле.
Стороны говорили о повестке встречи и организационных вопросах. Предыдущий телефонный разговор состоялся 8 февраля. Тогда лидеры также обсуждали сроки проведения заседания и темы, которые планируется вынести на обсуждение. Кроме того, речь шла о совместных проектах и международных вопросах.
Ранее в этом месяце премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание Совета министров Союзного государства вместе с белорусским коллегой Александром Турчиным. По итогам встречи было отмечено, что работа по реализации союзного договора продолжается.
По словам Мишустина, многие задачи, рассчитанные на 2024−2026 годы, уже выполнены. Это касается экономики, транспорта, налоговой и таможенной сфер, а также сотрудничества в науке, образовании и культуре.
