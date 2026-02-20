Путин и Лукашенко сверили подготовку к встрече в Москве

Стороны говорили о повестке встречи и организационных вопросах. Предыдущий телефонный разговор состоялся 8 февраля. Тогда лидеры также обсуждали сроки проведения заседания и темы, которые планируется вынести на обсуждение. Кроме того, речь шла о совместных проектах и международных вопросах.