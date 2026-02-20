Новая Женева: протоколист раскрыла, что остается за кадром переговоров

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может пройти до конца февраля. Не исключено, что местом их проведения вновь станет Швейцария. Между тем сейчас продолжают обсуждать итоги трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве в отеле InterContinental. Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова в беседе с aif.ru оценила обстановку, в которой состоялось мероприятие.