Новая Женева: протоколист раскрыла, что остается за кадром переговоров

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может пройти до конца февраля. Не исключено, что местом их проведения вновь станет Швейцария. Между тем сейчас продолжают обсуждать итоги трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве в отеле InterContinental. Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова в беседе с aif.ru оценила обстановку, в которой состоялось мероприятие.
Расстояние между делегациями РФ и Украины.
В частности, Баранова обратила внимание на расстояние между столами, за которыми сидели представители РФ и Украины.
«Расстояние между столами немаленькое, что подчеркивает не только строго-формальный статус встречи, но и как бы “разграничивает” территории каждой стороны», — сказала Баранова.
Эксперт отметила, что это довольно функциональная расстановка столов для проведения кризисных коммуникаций между сторонами, находящимися в состоянии конфликта.
Почему стол США в центре.
Кроме того, Баранова пояснила, почему стол представителей Соединенных Штатов на переговорах расположили в центре, а России и Украины по сторонам. Собеседница издания ответила на вопрос, является ли это показателем расстановки сил, где Вашингтон играет основную роль.
«Столы расставлены в “П”-образной форме. По центру находится стол с представителями США и Швейцарии как посредников и принимающей стороны. Это, скорее, подчеркивает роль Вашингтона как медиаторов конфликта, а не доминирующей стороны в данном случае», — сказала Баранова.
Эксперт также объяснила, кто сидит за спинами основных переговорщиков.
«Это технические эксперты, советники и помощники, которые могут оперативно предоставить нужные данные, если дискуссия уйдет в детали. На “втором ряду” могут находиться и протокольные офицеры. У людей на заднем плане нет микрофонов — право голоса имеют только те, кто сидит за основным столом», — отметила Баранова.
Зачем цветы на переговорах.
Организаторы встречи в помещении для переговоров на столах и на полу разместили цветочные композиции. Сделано это было с определенной целью, и не только для красоты, констатировала эксперт.
«Цветочные композиции на подобных мероприятиях — не просто украшение, а инструмент “мягкой дипломатии”. Они помогают “смягчить” жесткую атмосферу переговоров», — пояснила Баранова.
Она добавила, что с точки зрения протокола цветочные композиции на переговорных столах должны быть низкими, чтобы не перекрывать обзор участникам и не мешать камерам. Их обычно стараются делать не слишком яркими и максимально гипоаллергенными.
«Считается, что белые и пастельные тона чаще всего символизируют “чистоту намерений” и готовность к диалогу (хотя возможны и другие трактовки)», — подытожила Баранова.
Напомним, переговоры проходили за закрытыми дверями с участием всех трех делегаций. Первый день обсуждений длился около шести часов и был напряженным, однако носил деловой характер. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны договорились провести новую встречу в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что организация переговоров России, США и Украины в Женеве получила высокую оценку со стороны российской делегации.