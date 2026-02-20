Ричмонд
Евросоюз готовит правовую основу для захвата танкеров с российской нефтью

Источник ТАСС в дипломатических кругах Брюсселя сообщил, что Еврокомиссия в рамках 20-го пакета антироссийских санкций готовит юридическую базу для остановки, досмотра и возможной конфискации танкеров, перевозящих российскую нефть.

«Это вызывает серьезную озабоченность у ряда государств ЕС, поскольку грозит прямым военным столкновением на море», — сказал дипломат.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель может ввести полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти, даже без поддержки стран G7. Согласование с «семёркой» желательно, но не обязательно — ЕС готов действовать самостоятельно.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил ущерб, который Евросоюз понёс от антироссийских санкций, в сумму от 1,5 до 2 триллионов евро.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты продлили на один год санкционное давление в отношении России, установленное из-за событий на Украине.

