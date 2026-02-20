Евросоюз готовит правовую основу для захвата танкеров с российской нефтью

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель может ввести полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти, даже без поддержки стран G7. Согласование с «семёркой» желательно, но не обязательно — ЕС готов действовать самостоятельно.