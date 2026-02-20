Разведка США заявила о превосходстве российских войск на Украине

В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о продвижении российских подразделений. По его данным, с начала года занято более 330 населенных пунктов, а темпы продвижения в декабре стали самыми высокими за год. Он также заявлял, что украинские войска перешли к обороне.