Разведывательное управление Министерства обороны США представило конгрессу отчет об операции Atlantic Resolve за второе полугодие 2025 года.
В документе говорится, что к концу года российские войска сохраняли общее преимущество над вооруженными силами Украины по ключевым направлениям. Доклад опубликован на сайте управления генерального инспектора Пентагона.
В отчете отмечается, что годы интенсивных боевых действий серьезно истощили украинскую армию. По оценке авторов документа, подразделения ВСУ испытывают трудности при отражении тактических наступлений. Указывается, что с начала конфликта Украина утратила около 20 процентов территории.
Американская разведка считает, что российские силы стали эффективнее применять штурмовые группы для поддержания наступлений по всей линии фронта. В то же время украинские военные сталкиваются с нехваткой личного состава, ограниченной поддержкой с воздуха и трудностями при попытках прорыва обороны. В отчете также говорится о неравномерном внедрении западных подходов к ведению боевых действий.
Отдельно подчеркивается сокращение числа мужчин призывного возраста на Украине, сложности с подготовкой резервов и зависимость от западной помощи. Указывается и на нестабильные поставки ракет для систем противовоздушной обороны.
В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о продвижении российских подразделений. По его данным, с начала года занято более 330 населенных пунктов, а темпы продвижения в декабре стали самыми высокими за год. Он также заявлял, что украинские войска перешли к обороне.
Владимир Путин, комментируя ситуацию, отмечал, что при нынешних темпах продвижения интерес России к выводу украинских войск с занимаемых территорий минимален.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в январе заявлял, что поставки ракет для ПВО со стороны США задержались из-за проблем с финансированием со стороны европейских стран. Министерство обороны России ранее подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.
