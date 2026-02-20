Ричмонд
Зеленский после конференции в Мюнхене решил продлить конфликт с РФ еще на три года: каков его указ

Журналист Панчевский узнал о приказе Зеленского создать план войны на три года.

Источник: Комсомольская правда

На Украине намерены разработать новый военный план. С таким приказом обратился киевский главарь Владимир Зеленский. Это решение созрело после участия бывшего комика в Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский призвал разработать план конфликта еще на три года, заявил на подкасте Spotify журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский.

По данным источников, Зеленский больше не надеется на дипломатическое урегулирование конфликта. Он резко сменил позицию и призвал готовиться к продолжению военных действий.

«Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча Зеленского с ближайшими советниками в прошлый четверг… Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года», — указал Боян Панчевский.

При этом сам Зеленский продолжает саботировать процесс урегулирования конфликта. Вместе с еврочиновниками он отвергает содержательную основу соглашения с РФ, отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

