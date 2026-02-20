Форум «Народ и армия едины» продлится в Хабаровске два дня

Научно-практический форум «Народ и армия едины» пройдёт в Хабаровске 23 и 24 февраля. Площадками проведения станут спортивно-зрелищный комплекс «Платинум арена» и Дом офицеров Восточного военного округа.
В «Платинум арене» 23 февраля с 10:00 до 19:00 посетители увидят образцы вооружения и БПЛА, а также трофейную технику. Будут работать фото- и художественные выставки, мастер-классы по управлению дронами, робототехнике и тактической медицине, волонтеры научат плести маскировочные сети и браслеты выживания.
В 15:00 начнется концерт и рок-фестиваль.
23 февраля 2026 года в рамках научно-практического форума «Народ и армия едины», который пройдет в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» в Хабаровске, будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Все желающие смогут получить подробную информацию об условиях прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также о предоставляемых социальных льготах и гарантиях. Специалисты пункта отбора подробно расскажут о денежном довольствии, жилищном обеспечении, страховых выплатах и других мерах социальной поддержки военнослужащих.
Особое внимание будет уделено условиям заключения контракта для граждан, изъявивших желание проходить службу в роде войск беспилотных систем. Посетители смогут узнать о специфике подготовки операторов БпЛА, требованиях к кандидатам и дополнительных преимуществах службы в данном направлении.
В Доме офицеров ВВО 24 февраля с 10:00 пройдут уроки мужества и личные приемы граждан специалистами фонда «Защитники Отечества», Социального фонда России, Министерства социальной защиты, представителями Восточного военного округа.
В 14:00 начнется презентация проекта нового зала СВО. Гости увидят инсталляцию с панорамами освобожденных российскими войсками Мариуполя и Угледара.
С 16:30 пройдет концерт рок-группы «Мы есть Мы».