Более 500 уроков мужества: ветераны СВО в Хабаровском крае воспитывают патриотов

Фонд «Защитники Отечества» разработал комплексную программу патриотического воспитания, которая включает федеральные проекты и региональные инициативы. С момента основания учреждения участниками различных акций стало больше 350 тысяч подростков и детей, сообщает филиал Фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю.
Фонд на регулярной основе организует встречи ветеранов со школьниками и студентами: уроки мужества, открытые диалоги, просветительские мероприятия, где молодёжь слышит живые истории, говорит о служении Родине, ответственности и взаимовыручке.
Как подчеркнула председатель фонда, статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, «сохранение исторической памяти — важное направление работы фонда “Защитники Отечества”.
Сотрудники фонда провели более 43 тысяч патриотических мероприятий. Среди них фестивали авторской военной песни, творческие встречи, семейные спортивные состязания, издание сборников стихов и прозы участников спецоперации. Важную роль в патриотическом воспитании молодежи играют ветераны СВО, которые при поддержке фонда возвращаются к мирной жизни и активно участвуют в этой работе.
В Хабаровском крае еженедельно десятки ветеранов приходят в школы, колледжи и вузы. За почти три года работы филиала фонда они провели более 500 уроков мужества. Многие из них стали постоянными лекторами общества «Знание» и ведут беседы как со школьниками, так и со студентами. Эти встречи позволяют подросткам видеть реальных героев своей местности, живущих рядом, что усиливает эмоциональное восприятие примеров героизма и гражданской позиции.
Руководитель хабаровского подразделения фонда Алена Чаплыгина подчёркивает особую ценность рассказов самих ветеранов, испытавших реальные опасности фронта.
«Когда о подвиге говорит тот, кто сам был на передовой, слова обретают совсем другую силу. Ветераны делятся не прописными истинами, а личным опытом: почему они приняли такое решение, что помогало выстоять, как они сегодня строят мирную жизнь. Это формирует у молодёжи не абстрактное, а очень личное, глубокое понимание патриотизма», — отмечает Алёна Чаплыгина.
Фонд «Защитники Отечества» продолжает системную работу по патриотическому воспитанию, вовлекая ветеранов в просветительскую деятельность и создавая условия для передачи их опыта и знаний молодому поколению.