Более 500 уроков мужества: ветераны СВО в Хабаровском крае воспитывают патриотов

«Когда о подвиге говорит тот, кто сам был на передовой, слова обретают совсем другую силу. Ветераны делятся не прописными истинами, а личным опытом: почему они приняли такое решение, что помогало выстоять, как они сегодня строят мирную жизнь. Это формирует у молодёжи не абстрактное, а очень личное, глубокое понимание патриотизма», — отмечает Алёна Чаплыгина.