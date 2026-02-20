Неопознанный борт из США зафиксирован над Мурманской областью

Неопознанный самолет, вылетевший с военной базы США, вошел в воздушное пространство России. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.
Согласно информации платформы, борт несколько часов назад поднялся с базы Военно-воздушных сил США Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона. Далее маршрут проходил через Гренландию, Норвегию и Финляндию. После этого самолет зафиксирован в небе над Мурманской областью.
На сервисе не указаны регистрационный номер и принадлежность воздушного судна. Также отсутствуют данные о пассажирах и цели полета. Официальных комментариев по поводу рейса на момент публикации не поступало.
Ранее, 19 февраля, газета The Wall Street Journal сообщила о переброске Соединенными Штатами крупной авиационной группировки на Ближний Восток. По данным издания, в регион направлены истребители F-35 и F-22, а также авианосец с ударной авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, задействованы самолеты управления и системы противовоздушной обороны.
