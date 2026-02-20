Неопознанный борт из США зафиксирован над Мурманской областью

Ранее, 19 февраля, газета The Wall Street Journal сообщила о переброске Соединенными Штатами крупной авиационной группировки на Ближний Восток. По данным издания, в регион направлены истребители F-35 и F-22, а также авианосец с ударной авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, задействованы самолеты управления и системы противовоздушной обороны.