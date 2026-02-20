В документе указывается, что на 2025 финансовый год было согласовано 3,92 миллиарда долларов, а на 2026 финансовый год — около 220 миллионов долларов. Авторы доклада отмечают, что в апреле 2024 года было одобрено выделение 60,8 миллиарда долларов, и с того момента значительные средства больше не утверждались.
Также в документе говорится, что всего за время СВО Конгресс согласовал на помощь Киеву 187,8 миллиарда долларов. При этом подчеркивается, что из этой суммы 64,5 миллиарда долларов уже выделены, однако еще не израсходованы.
Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой опасную линию поведения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель.
В Кремле, в свою очередь, отмечали, что наращивание поставок оружия Киеву со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.