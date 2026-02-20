Помощь США Украине снизилась с миллиардов до сотен млн долларов

В документе указывается, что на 2025 финансовый год было согласовано 3,92 миллиарда долларов, а на 2026 финансовый год — около 220 миллионов долларов. Авторы доклада отмечают, что в апреле 2024 года было одобрено выделение 60,8 миллиарда долларов, и с того момента значительные средства больше не утверждались.