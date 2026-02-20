ФБР и Минюст США помогли НАБУ в деле о коррупции в украинском «Энергоатоме»

Напомним, 10 ноября 2025 года НАБУ провело масштабную спецоперацию в энергетической сфере, опубликовав фото с набитыми валютой сумками. Обыски прошли у экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, по данным СМИ, покинул Украину.