Ростех в преддверии 23 Февраля передал в войска модернизированные БРЭМ-80

Модернизированные БРЭМ-80 поступили в Армию России. Видео © Telegram / Ростех.
Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищённости экипажа. Машины получили механизированную сцепку, позволяющую эвакуировать повреждённую технику, не покидая кабину, а также гидравлические лебёдки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации корпуса при работе.
БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена газотурбинным двигателем, обеспечивающим высокую подвижность и быстрый запуск даже в экстремальный мороз. Машина способна буксировать не только российские, но и более тяжёлые западные танки. На международном конкурсе «Рембат-2018» техника установила рекорд, эвакуировав шесть сцепленных Т-80.
Ранее Life.ru писал, что новые поставки модернизированных беспилотников заметно усилят потенциал Армии России. Военный эксперт отметил, что в 2026 году ставка делается на глубокую модернизацию уже существующих образцов — прежде всего дронов с увеличенной дальностью и нагрузкой. По его словам, особое внимание сейчас уделяется защите бронетехники и развитию средств, способных менять ситуацию на линии фронта.
