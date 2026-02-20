Ростех в преддверии 23 Февраля передал в войска модернизированные БРЭМ-80

Ранее Life.ru писал, что новые поставки модернизированных беспилотников заметно усилят потенциал Армии России. Военный эксперт отметил, что в 2026 году ставка делается на глубокую модернизацию уже существующих образцов — прежде всего дронов с увеличенной дальностью и нагрузкой. По его словам, особое внимание сейчас уделяется защите бронетехники и развитию средств, способных менять ситуацию на линии фронта.