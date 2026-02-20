Российскую семью освободили из иммиграционного центра в США

Адвокат семьи Элора Мукерджи направила обращение с просьбой освободить супругов и детей по медицинским основаниям. В Министерстве внутренней безопасности США сообщили NBC, что семья содержалась под стражей в соответствии с законом до рассмотрения их заявлений. В ведомстве заявили, что им обеспечивались медицинская помощь, питание и возможность обучения для детей.