Появилась информация о знакомстве политика Киссинджера с Эпштейном

Бывший госсекретарь США, известный политик Генри Киссинджер был знаком с финансистом Джеффри Эпштейном, однако называл его недостойным человеком. Об этом рассказал в интервью aif.ru телеведущий, профессор МГИМО Дмитрий Саймс.
По словам эксперта, во время ланча с политиком в нью-йоркском ресторане Four Seasons в 1996 году к их столику подошел Эпштейн. Саймс обратил внимание, как тот двигался по залу, останавливаясь перед каждым третьим столиком, стремясь привлечь к себе внимание.
Как рассказал Саймс, Эпштейн попытался заговорить с Киссинджером, но политик хоть и протянул тому руку, даже не привстал и не поддержал беседу.
После того как Эпштейн отошел, Киссинджер извинился перед Дмитрием Саймсом за то, что не представил его финансисту, сказав, что это не тот человек, с которым надо знакомиться. «К тому же, он очень хочет попасть с нашей помощью к президенту Клинтону, мы этого ни в коем случае делать не должны», — добавил Киссинджер.
Саймс отмечает, что люди, регулярно имевшие дело с Эпштейном, знали о его двойной натуре: он был не только педофилом, но и спекулянтом. Анализируя рассекреченные архивы, эксперт подчеркивает, что в переписке Эпштейна нет серьезных мыслей или обсуждения реальных сделок, а только разговоры об использовании девушек для поддержания знакомств.
Интервью с Дмитрием Саймсом будет опубликовано на aif.ru в ближайшее время.