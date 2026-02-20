Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилась информация о знакомстве политика Киссинджера с Эпштейном

Саймс рассказал aif.ru о знакомстве Киссинджера с Эпштейном. Профессор МГИМО вспомнил ланч 1996 года, на котором политик назвал финансиста недостойным человеком и предупредил: «Он хочет попасть к Клинтону, мы этого не должны делать».

Источник: Аргументы и факты

Бывший госсекретарь США, известный политик Генри Киссинджер был знаком с финансистом Джеффри Эпштейном, однако называл его недостойным человеком. Об этом рассказал в интервью aif.ru телеведущий, профессор МГИМО Дмитрий Саймс.

По словам эксперта, во время ланча с политиком в нью-йоркском ресторане Four Seasons в 1996 году к их столику подошел Эпштейн. Саймс обратил внимание, как тот двигался по залу, останавливаясь перед каждым третьим столиком, стремясь привлечь к себе внимание.

Как рассказал Саймс, Эпштейн попытался заговорить с Киссинджером, но политик хоть и протянул тому руку, даже не привстал и не поддержал беседу.

После того как Эпштейн отошел, Киссинджер извинился перед Дмитрием Саймсом за то, что не представил его финансисту, сказав, что это не тот человек, с которым надо знакомиться. «К тому же, он очень хочет попасть с нашей помощью к президенту Клинтону, мы этого ни в коем случае делать не должны», — добавил Киссинджер.

Саймс отмечает, что люди, регулярно имевшие дело с Эпштейном, знали о его двойной натуре: он был не только педофилом, но и спекулянтом. Анализируя рассекреченные архивы, эксперт подчеркивает, что в переписке Эпштейна нет серьезных мыслей или обсуждения реальных сделок, а только разговоры об использовании девушек для поддержания знакомств.

Интервью с Дмитрием Саймсом будет опубликовано на aif.ru в ближайшее время.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше