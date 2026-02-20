Узбекистан поддержал Совет мира и готов участвовать в восстановлении Газы

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира, и готов принять практическое участие в ее успешной реализации. Республика внесет посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц в секторе Газа. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на инаугурационном заседании Совета мира в городе Вашингтоне.