Аудиторы США сообщили о коррупции среди соратников Зеленского на 100 млн долларов

В документе упоминаются эпизоды завышения цен на военную технику, а также откаты в компании «Энергоатом». Отмечается, что к этим схемам якобы причастны сторонники Владимира Зеленского.
При этом аудиторы подчеркнули, что Министерство энергетики США не выявило фактов нецелевого использования американской помощи.
Ранее Life.ru писал, что на Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому не задали ни одного вопроса о коррупции в его окружении. На это обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев, напомнив о скандале с одним из ближайших соратников украинского лидера, которого задержали при попытке выехать в Польшу. По словам Дмитриева, несмотря на громкие оценки возможного ущерба в десятки миллиардов долларов, тема коррупции фактически осталась за кадром.
