Аудиторы США сообщили о коррупции среди соратников Зеленского на 100 млн долларов

Ранее Life.ru писал, что на Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому не задали ни одного вопроса о коррупции в его окружении. На это обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев, напомнив о скандале с одним из ближайших соратников украинского лидера, которого задержали при попытке выехать в Польшу. По словам Дмитриева, несмотря на громкие оценки возможного ущерба в десятки миллиардов долларов, тема коррупции фактически осталась за кадром.