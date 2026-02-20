Telegraph: Зеленский опасался жесткой позиции Мединского на переговорах в Женеве

Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17—18 февраля . В первый день они продлились около шести часов, во второй — порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.