Telegraph: Зеленский опасался жесткой позиции Мединского на переговорах в Женеве

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский боялся жестких требований главы делегации РФ Владимира Мединского на трехсторонних переговорах с участием Москвы, Киева и Вашингтона в Женеве. Из-за этого он обвинил российскую сторону в якобы их затягивании, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Как отметило издание, украинские чиновники опасались требований Мединского о капитуляции.

Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17—18 февраля. В первый день они продлились около шести часов, во второй — порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.

