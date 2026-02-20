Турция намерена включить авианосцы в свой флот

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении страны приступить к строительству авианосцев. Об этом он сообщил, выступая на ифтаре с семьями погибших военных в первый день месяца Рамадан, передает Взгляд.
По словам главы государства, Турция уже способна самостоятельно производить беспилотники, ракеты, корабли, вертолеты и танки. В ближайшее время, как отметил Эрдоган, к этому перечню добавятся боевые самолеты и авианосцы.
Он подчеркнул, что за последние 23 года страна добилась значительных результатов в развитии оборонной промышленности. Турецкий лидер заявил о намерении продолжать курс на укрепление национального военно-промышленного комплекса и снижение зависимости от зарубежных поставщиков вооружений.
Ранее сообщалось об испытаниях универсального десантного корабля «Анадолу» (L400 Anadolu), который стал крупнейшим военным кораблем в истории Турции.
