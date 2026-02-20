Экс-премьер Степашин заявил, что задачи СВО могут быть решены в 2026 году

19 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Он заявил, что американская администрация уже закончила восемь войн. Также американский лидер повторил, что раньше считал, что завершить украинский конфликт будет проще, чем остальные, но отметил, что «с войной никогда не знаешь, что будет просто, а что — не очень просто».