Экс-премьер Степашин заявил, что задачи СВО могут быть решены в 2026 году

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в пятницу, 20 февраля, допустил, что задачи специальной военной операции могут быть выполнены в 2026 году.
По его мнению, урегулирование ситуации на Украине станет реальным после установления контроля над Славянском и Краматорском. Он также выразил точку зрения, что договоренности могли быть достигнуты раньше — после саммита с США в Анкоридже, однако этому, как он считает, помешало вмешательство европейских стран.
— Я рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены, будут решены, — заявил он в беседе с ТАСС.
19 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Он заявил, что американская администрация уже закончила восемь войн. Также американский лидер повторил, что раньше считал, что завершить украинский конфликт будет проще, чем остальные, но отметил, что «с войной никогда не знаешь, что будет просто, а что — не очень просто».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что следующие переговоры представителей Украины и России по урегулированию конфликта снова пройдут в Швейцарии. Он подчеркнул, что важно выбирать местом для консультаций именно страны Европы.