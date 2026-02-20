Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин оценил сроки решения задач спецоперации на Украине

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, он рассчитывает, что поставленные цели будут достигнуты в текущем году. Степашин также высказал мнение о перспективах мирного урегулирования.

Политик отметил, что договоренности могли быть достигнуты после российско-американского саммита в Анкоридже. По его оценке, на процесс влияет позиция европейских стран.

Степашин добавил, что среди ключевых вопросов остается ситуация вокруг Славянска и Краматорска. Речь, по его словам, идет о полном контроле над территорией Донбасса. Политик подчеркнул, что считает достижение этих целей неизбежным.

Читайте также: Известного астрофизика Гриллмэйра убили на крыльце его дома в США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше