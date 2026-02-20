Степашин оценил сроки решения задач спецоперации на Украине

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
По его словам, он рассчитывает, что поставленные цели будут достигнуты в текущем году. Степашин также высказал мнение о перспективах мирного урегулирования.
Политик отметил, что договоренности могли быть достигнуты после российско-американского саммита в Анкоридже. По его оценке, на процесс влияет позиция европейских стран.
Степашин добавил, что среди ключевых вопросов остается ситуация вокруг Славянска и Краматорска. Речь, по его словам, идет о полном контроле над территорией Донбасса. Политик подчеркнул, что считает достижение этих целей неизбежным.
