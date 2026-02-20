АВС: Трамп рассматривает крупномасштабный удар по ядерным объектам Ирана

По его данным, глава вашингтонской администрации рассматривал различные варианты действий против Ирана, одним из которых был мощный удар по ядерным, а также военным и правительственным объектам.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп рассматривал также возможность нанесения ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней.
Отмечается, что американский лидер еще не принял окончательное решение относительно атаки против Ирана. 19 февраля Трамп заявил, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.