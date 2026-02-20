Ричмонд
АВС: Трамп рассматривает крупномасштабный удар по ядерным объектам Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал АВС со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

По его данным, глава вашингтонской администрации рассматривал различные варианты действий против Ирана, одним из которых был мощный удар по ядерным, а также военным и правительственным объектам.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп рассматривал также возможность нанесения ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней.

Отмечается, что американский лидер еще не принял окончательное решение относительно атаки против Ирана. 19 февраля Трамп заявил, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.

Ядерные объекты Ирана: вопрос суверенитета или пороховая бочка Ближнего Востока
Ядерная программа Ирана существует с 50-х годов прошлого века. На сегодня в нее входят десятки объектов для ядерных исследований, добычи, переработки и обогащения урана. Рассказываем, где находятся эти объекты, почему их называли причиной недавней войны и могут ли они вызвать новый кризис на Ближнем востоке.
