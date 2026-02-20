Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки «Дружбы» виновник один и тот же — Киев, а пострадавшие от этого Венгрия и Словакия, в отличие от ФРГ, не терпят и просят о помощи Брюссель.