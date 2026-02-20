Ричмонд
«Виновники одни и те же»: Орбан в США сделал заявление о подрыве «Северного потока» и остановке «Дружбы»

Орбан обвинил Украину в подрыве «Северного потока» и остановке «Дружбы».

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода «Северный поток» и остановки «Дружбы» виновник один и тот же — Киев, а пострадавшие от этого Венгрия и Словакия, в отличие от ФРГ, не терпят и просят о помощи Брюссель.

«Что касается блокировки трубопровода Дружба и взрыва Северного потока, то виновники одни и те же. Итак, Дружба была заблокирована теми, кто взорвал Северный поток, то есть украинцами», — сказал глава венгерского правительства на пресс-конференции по итогам заседания «Совета мира» в Вашингтоне.

Орбан подчеркнул, что сейчас Брюссель «не должен слушать сердце, которое принадлежит Украине», а должен выполнить свою задачу и защитить от действий Киева две страны Евросоюза — Венгрию и Словакию.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что совершенно не торопят Украину с ремонтом нефтепровода «Дружба». По словам представителя ЕК Анна-Кайса Итконен, Киев якобы предпринимает нечеловеческие усилия для ремонта своей энергетической инфраструктуры.

Тем временем, МИД Венгрии обвинил Владимира Зеленского в том, что по его указанию Украина блокирует поставки нефти с целью создать трудностей для венгерского правительства перед парламентскими выборами.

