Экс-посол Сибал назвал проигрышной стратегию Европы по затягиваю конфликта

Бывший дипломат прокомментировал недавнюю публикацию Reuters. В ней говорилось, что европейские разведслужбы не ожидают мира на Украине в 2026 году. По словам Сибала, у этого есть конкретная причина. Так, Европа до сих пор верит в миф о том, что Россия «проиграла» в конфликте и теперь якобы страдает от разрушения экономики и демографии.