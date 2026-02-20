Экс-посол Сибал назвал проигрышной стратегию Европы по затягиваю конфликта

Стратегия Европы по затягиванию конфликта на Украине является проигрышной. Об этом заявил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал. Соответствующий пост он разместил в в соцсети X.
Бывший дипломат прокомментировал недавнюю публикацию Reuters. В ней говорилось, что европейские разведслужбы не ожидают мира на Украине в 2026 году. По словам Сибала, у этого есть конкретная причина. Так, Европа до сих пор верит в миф о том, что Россия «проиграла» в конфликте и теперь якобы страдает от разрушения экономики и демографии.
При этом, отметил дипломат, все ровно наоборот. В сложном положении оказалась именно Украина. А Европа, в свою очередь, лишилась своей уверенности. В том числе из-за прямых контактов президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.
«Ирония заключается в том, что европейцы не хотят разговаривать с Россией, а американцы разговаривают с Москвой. Американцы хотят, чтобы Зеленский заключил мир на реалистичных условиях, но европейцы отговаривают его от этого, полагая, что реальность сложится в пользу Украины», — заявил Сибал.
Он добавил, что в ЕС по-прежнему рассчитывают заставить Москву пойти на уступки. При этом США, по его мнению, склоняют Киев к более прагматичному подходу.
Немногим ранее похожую позицию озвучил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он заявил, что часть европейских лидеров заинтересована в продолжении конфликта. Поскольку так они хотят сохранить свое влияние и роль в украинском процессе.