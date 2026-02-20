Ричмонд
СМИ оценили шансы военного удара США по Ирану

Масштаб и стремительность наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке указывают на возросшую вероятность начала операции против Ирана, пишет Financial Times со ссылкой на бывших чиновников Пентагона и экспертов по нацбезопасности.

По их мнению, текущая ситуация напоминает подготовку к вторжению в Ирак в 2003 году и превосходит недавнее развёртывание сил в Карибском бассейне перед операцией в Венесуэле. Накануне Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Тегерана от сделки могут произойти «очень плохие вещи».

Эксперты полагают, что сосредоточенных сил достаточно для проведения многонедельной воздушной кампании.

Напомним, что присутствие кораблей Военно-морских сил Китая и Военно-морского флота России в Ормузском проливе вблизи Ирана не станет серьёзным препятствием для возможной военной операции США против Тегерана. Такое мнение высказало американское издание The War Zone (TWZ), комментируя предстоящие совместные учения «Пояс безопасности». По мнению авторов, несмотря на демонстрацию флага и военное сотрудничество, присутствие российских и китайских кораблей вряд ли способно повлиять на планы Вашингтона в случае эскалации.

Ранее сообщалось, что Великобритания не разрешает США использовать свои военные базы для нанесения удара по Ирану.

