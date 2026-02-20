СМИ оценили шансы военного удара США по Ирану

По их мнению, текущая ситуация напоминает подготовку к вторжению в Ирак в 2003 году и превосходит недавнее развёртывание сил в Карибском бассейне перед операцией в Венесуэле. Накануне Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Тегерана от сделки могут произойти «очень плохие вещи».