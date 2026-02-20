Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Позиция правительства Японии о желании решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние двусторонних отношений, остается неизменной. Об этом в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Источник: AP 2024

«Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — подчеркнула она.

При этом глава японского правительства в очередной раз подвергла критике действия РФ на Украине, отметив необходимость скорейшего прекращения конфликта.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного соглашения из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше