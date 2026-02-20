Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией

«Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — подчеркнула она.
При этом глава японского правительства в очередной раз подвергла критике действия РФ на Украине, отметив необходимость скорейшего прекращения конфликта.
Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В марте 2022 года внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного соглашения из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.