МАГАТЭ призвало Россию и Украину к временной остановке боевых действий

МАГАТЭ предложило РФ и Украине объявить перемирие для ремонта резервной линии «Ферросплавная-1».

Источник: Комсомольская правда

МАГАТЭ призвало Россию и Украину к временной остановке боевых действий для проведения работ на линии электропередачи, связанной с Запорожской АЭС. Соответствующая информация приводится в официальном заявлении Агентства.

Как следует из заявления, международная организация всерьез обеспокоена ситуацией вокруг резервной линии «Ферросплавная-1». Та была отключена 10 февраля из-за военной активности.

«МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о временном прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку ущерба и ремонт», — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ также напомнили, что ранее при содействии агентства уже удавалось согласовать четыре временных режима прекращения огня. Это позволило провести пять отдельных ремонтов линий электропередачи, связанных с ЗАЭС.

Немногим ранее в МАГАТЭ сообщали, что резервная линия «Ферросплавная-1» была отключена на фоне сообщений о боевых действиях вблизи распределительного узла. В настоящее время станция получает питание по линии «Днепровская». Та выполняет функции обеспечения ядерной безопасности.

