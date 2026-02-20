США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Самолеты были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Американское командование направило два истребителя F-16, два F-35 и четыре заправщика KC-135.
Российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады, их действия сочли обычными и не представляющими угрозы, добавили в NORAD.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги. Разработан в Опытно-конструкторском бюро П. О. Сухого в 2008 году и считается одним из основных истребителей ВВС России.
Ту-95 — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями. Остается на службе как носитель крылатых ракет.
Зона идентификации противовоздушной обороны Аляски — участок международного воздушного пространства, который начинается вне суверенного воздушного пространства США и Канады. NORAD определяет эту территорию как «определенный участок международного воздушного пространства, требующий быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности».
В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российских самолетов соответствуют международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пилоты не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с иностранными самолетами.