Макгрегор раскрыл, сколько продлится война Ирана, Израиля и США

По данным издания Times of Israel и местного телеканала N12, службы безопасности и спасательные службы уже получили приказ, подчеркнул Макгрегор.
«Если США действительно нападут на Иран, Израиль присоединится к ним. По данным Ynet, официальные лица считают американский удар неизбежным. Совместная военная операция двух стран, вероятно, продлится несколько недель и будет значительно масштабнее, чем “точечные удары”», — написал он в социальной сети X*.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп близок к началу войны против Ирана.
Напомним, ранее США уже били по Ирану, поддерживая Израиль, в июне 2025 года — в рамках 12-дневной войны, тогда американские военные сбросили бомбы на ядерные объекты страны.
В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что любое нападение на интересы Штатов будет встречено подавляющей силой, поскольку его администрация рассматривает «очень сильные варианты». В начале февраля он заявил, что американцы направили большую флотилию к берегам Ирана.
18 февраля Макгрегор опубликовал срочное сообщение о переброске самолетов США в Европу и на Ближний Восток.
