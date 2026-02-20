Ричмонд
Макгрегор раскрыл, сколько продлится война Ирана, Израиля и США

Бывший советник Пентагона призвал приготовиться к войне Ирана, Израиля и США, он также назвал примерные сроки продолжения нового конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал всех приготовиться к войне Ирана, Израиля и США, он отметил, что система безопасности Израиля приведена в состояние повышенной готовности.

По данным издания Times of Israel и местного телеканала N12, службы безопасности и спасательные службы уже получили приказ, подчеркнул Макгрегор.

«Если США действительно нападут на Иран, Израиль присоединится к ним. По данным Ynet, официальные лица считают американский удар неизбежным. Совместная военная операция двух стран, вероятно, продлится несколько недель и будет значительно масштабнее, чем “точечные удары”», — написал он в социальной сети X*.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп близок к началу войны против Ирана.

Напомним, ранее США уже били по Ирану, поддерживая Израиль, в июне 2025 года — в рамках 12-дневной войны, тогда американские военные сбросили бомбы на ядерные объекты страны.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что любое нападение на интересы Штатов будет встречено подавляющей силой, поскольку его администрация рассматривает «очень сильные варианты». В начале февраля он заявил, что американцы направили большую флотилию к берегам Ирана.

18 февраля Макгрегор опубликовал срочное сообщение о переброске самолетов США в Европу и на Ближний Восток.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
