FT: США планируют увеличить группировку ВМС на Ближнем Востоке

По данным издания, в регионе будут развернуты две авианосные ударные группы. Авианосец USS Abraham Lincoln уже находится у побережья Омана, а ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford в четверг подошла к Гибралтарскому проливу. На борту кораблей «находятся тысячи военнослужащих и десятки истребителей», передает газета.
По информации ВМС США, в регионе дислоцированы не менее 12 кораблей, включая авианосец, 8 эсминцев и 3 корабля прибрежной зоны, переоборудованные в тральщики. США также перебросили на свои ближневосточные базы дополнительные истребители, а также системы противоракетной обороны THAAD и Patriot.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней. В Белом доме заявили, что отводят максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.