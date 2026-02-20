FT: США планируют увеличить группировку ВМС на Ближнем Востоке

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней. В Белом доме заявили, что отводят максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.