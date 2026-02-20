В Пентагоне сообщили, что ФБР консультировало НАБУ по делу «Энергоатома»

Федеральное бюро расследований США и Министерство юстиции страны оказывали консультационную поддержку Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) Украины (НАБУ) в рамках дела об откатах в «Энергоатоме». Об этом говорится в докладе аудиторов Пентагона, Госдепартамента и USAID, представленном Конгрессу.
Как ранее сообщало НАБУ, 10 ноября 2025 года бюро провело масштабную спецоперацию в энергетической сфере. Ведомство опубликовало фотографии с сумками, заполненными пачками иностранной валюты, обнаруженными в ходе этих мероприятий.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что НАБУ проводило обыски у бывшего министра энергетики и занимавшего на тот момент пост министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».
Кроме того, по информации украинских СМИ, сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как сообщалось, к тому моменту покинул территорию Украины.