В Пентагоне сообщили, что ФБР консультировало НАБУ по делу «Энергоатома»

Источник: Аргументы и факты

Федеральное бюро расследований США и Министерство юстиции страны оказывали консультационную поддержку Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) Украины (НАБУ) в рамках дела об откатах в «Энергоатоме». Об этом говорится в докладе аудиторов Пентагона, Госдепартамента и USAID, представленном Конгрессу.

В документе отмечается, что местные юридические советники Минюста и ФБР встречались с представителями НАБУ для обмена опытом, обсуждения возможных схем взяток и отмывания денежных средств, а также для консультаций по вопросам отслеживания средств, изъятых в ходе расследования.

Как ранее сообщало НАБУ, 10 ноября 2025 года бюро провело масштабную спецоперацию в энергетической сфере. Ведомство опубликовало фотографии с сумками, заполненными пачками иностранной валюты, обнаруженными в ходе этих мероприятий.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что НАБУ проводило обыски у бывшего министра энергетики и занимавшего на тот момент пост министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».

Кроме того, по информации украинских СМИ, сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как сообщалось, к тому моменту покинул территорию Украины.

