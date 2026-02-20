Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин уверен, что задачи СВО будут выполнены в 2026 году

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил уверенность, что все задачи спецоперации на Украине будут решены уже в 2026 году.

Источник: Life.ru

«Я всё-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в спецоперации на Украине], будут решены», — заявил Степашин ТАСС.

По мнению экс-премьера, урегулирования конфликта можно было бы достичь значительно раньше — после саммита России и США на Аляске. Однако этим планам помешали европейские страны, которые, как считает политик, не были заинтересованы в диалоге и сделали всё, чтобы сорвать возможные договорённости.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что российская армия теперь применяет новую тактику в зоне специальной военной операции. «Зона сплошного поражения» представляет собой полосу глубиной до 15 километров, которая тянется вдоль переднего края. Всё, что попадает внутрь — истребляется. Из-за этого ВСУ не могут проводить наступления.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше