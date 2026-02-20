Премьер Японии Такаити заявила о намерении заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, обращаясь с программным заявлением в парламенте, подтвердила намерение Токио добиваться подписания мирного договора с Российской Федерацией, несмотря на кризис в двусторонних связях.
«Отношения Японии и России находятся в тяжелом состоянии, но в курсе японского правительства на то, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор, нет», — заявила Такаичи.
После введения Токио ряда антироссийских санкций, МИД РФ 21 марта 2022 года сообщил о приостановке переговоров по мирному договору с Японией, прекращении безвизового режима посещения Южных Курил для японских граждан и выходе из диалога по совместной хозяйственной деятельности на этих островах в качестве ответных мер на недружественную политику.