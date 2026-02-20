Премьер Японии Такаити заявила о намерении заключить мирный договор с РФ

После введения Токио ряда антироссийских санкций, МИД РФ 21 марта 2022 года сообщил о приостановке переговоров по мирному договору с Японией, прекращении безвизового режима посещения Южных Курил для японских граждан и выходе из диалога по совместной хозяйственной деятельности на этих островах в качестве ответных мер на недружественную политику.